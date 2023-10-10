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    Мужчина с ножом встретил по пути на работу сотрудницу психиатрической клиники в Петербурге. Её сумку спас прохожий

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    Налетчик напал на женщину с ножом в Кировском районе Петербурга. Её спас случайный прохожий.

    45-летняя сотрудница психиатрической клиники около восьми утра накануне шла на работу, когда к ней подошел мужчина и стал угрожать ножом, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 октября. Преступник вырвал у петербурженки из рук сумку в районе дома 69 по бульвару Новаторов и побежал с добычей. Ему наперерез выскочил мужчина, привлеченный криками о помощи. Злодей выпустил сумку из рук и сбежал.

    Пострадавшая описала нападавшего, как мужчину на вид лет 30-ти в черной спортивной куртке с белыми полосами на рукавах.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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