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    Польша разместит более 30 ударных вертолетов Apache на восточной границе. Они заменят российские Ми-24

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    Более 30 американских вертолетов Apache намерены перебросить в Польше к восточной границе страны, сообщает 11 октября Интерфакс. Боевые машины разместят на авиабазе в Иновроцлаве, задача которой — прикрывать границу с Белоруссией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

    «Это будет первая вертолетная база в нашей стране, которая получит американские вертолеты Apache», — цитирует агентство слова Дуды.

    Как передают польские СМИ, с самого начала кризиса на границе с Белоруссией экипажи авиабазы в Иновроцлаве поддерживают действия польской Пограничной стражи.

    AH-64 Apache — основные ударные вертолеты армии США. По заявлению Минобороны Польши, они должны заменить российские Ми-24, которые находятся на вооружении Варшавы сейчас.

    Польша также эксплуатирует еще советские Ми-2, но ожидает поставку 96 Apache. Ранее сообщалось, что «это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов».

    Напомним, Министерство обороны Белоруссии 28 сентября заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом, причем дважды за один час. Это не первый случай, когда между Белоруссией и Польшей возникает дискуссия о маршрутах воздушных судов.

    1 сентября Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем официальном телеграм-канале. Временный поверенный в делах Польши был вызван в МИД. Но Варшава тогда резко отрицала факт нарушения.

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    ПольшаАмериканские вертолеты
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