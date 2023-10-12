Польша разместит более 30 ударных вертолетов Apache на восточной границе. Они заменят российские Ми-24

Более 30 американских вертолетов Apache намерены перебросить в Польше к восточной границе страны, сообщает
«Это будет первая вертолетная база в нашей стране, которая получит американские вертолеты Apache», — цитирует агентство слова Дуды.
Как передают польские СМИ, с самого начала кризиса на границе с Белоруссией экипажи авиабазы в Иновроцлаве поддерживают действия польской Пограничной стражи.
AH-64 Apache — основные ударные вертолеты армии США. По заявлению Минобороны Польши, они должны заменить российские
Польша также эксплуатирует еще советские
Напомним, Министерство обороны Белоруссии 28 сентября заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом, причем дважды за один час. Это не первый случай, когда между Белоруссией и Польшей возникает дискуссия о маршрутах воздушных судов.
1 сентября Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом