Польша разместит более 30 ударных вертолетов Apache на восточной границе. Они заменят российские Ми-24

Более 30 американских вертолетов Apache намерены перебросить в Польше к восточной границе страны, сообщает 11 октября Интерфакс. Боевые машины разместят на авиабазе в Иновроцлаве, задача которой — прикрывать границу с Белоруссией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.



«Это будет первая вертолетная база в нашей стране, которая получит американские вертолеты Apache», — цитирует агентство слова Дуды.



Как передают польские СМИ, с самого начала кризиса на границе с Белоруссией экипажи авиабазы в Иновроцлаве поддерживают действия польской Пограничной стражи.

