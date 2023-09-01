Погранкомитет Белоруссии: границу нарушил польский вертолет

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским военным вертолетом. Видео инцидента ведомство 1 сентября опубликовало в своем официальном телеграм-канале.
«Пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет
официальный канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
Уточняется, что вертолет углубился на территорию Белоруссии примерно на
Как сообщает белорусское агентство BELTA, временный поверенный в делах Польши вызван в МИД. От польской стороны потребовали разъяснения и проведения тщательного расследования.
Напомним, напряженность на белорусско-польской границе нарастает уже несколько недель. 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу. Ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета. Но в Минобороны Белоруссии опровергли обвинения поляков с помощью данных объективного контроля.