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    Польша направит больше солдат и вертолетов к границе с Белоруссией

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    Министерство обороны Польши приняло решение направить больше солдат и боевых вертолетов на границу с Белоруссией, передаёт 1 августа ТАСС. Причиной названо нарушение воздушных границ страны, которое якобы имело место во вторник. Сообщается, польская сторона проинформировала НАТО об «инциденте».

    Напомним, ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета, поверенный в делах Белоруссии был вызван в польский МИД.

    Между тем, в Минобороны Белоруссии уже опровергли обвинения поляков.

    «Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны... ...для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - сообщило оборонное ведомство Белоруссии в своём официальном телеграм-канале.

    Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала", также говорится в заявлении белорусской стороны.

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