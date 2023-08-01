Польша направит больше солдат и вертолетов к границе с Белоруссией

Министерство обороны Польши приняло решение направить больше солдат и боевых вертолетов на границу с Белоруссией, передаёт 1 августа ТАСС. Причиной названо нарушение воздушных границ страны, которое якобы имело место во вторник. Сообщается, польская сторона проинформировала НАТО об «инциденте».



Напомним, ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета, поверенный в делах Белоруссии был вызван в польский МИД.

Между тем, в Минобороны Белоруссии уже опровергли обвинения поляков.



«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны... ...для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - сообщило оборонное ведомство Белоруссии в своём официальном телеграм-канале.

