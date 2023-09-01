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    «Ложь и провокация». Варшава резко отрицает нарушение польским вертолетом границы Белоруссии

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    Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский в резкой форме опроверг сообщение о нарушении границы Белоруссии польским военным вертолетом. Об этом вечером 1 сентября сообщает ТАСС.

    «Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было», — цитирует агентство слова Горышевского.

    Напомним, ранее Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем официальном телеграм-канале. По версии Минска, вертолет углубился на территорию Белоруссии примерно на 1200 метров, а затем вернулся обратно. Временный поверенный в делах Польши вызван в МИД. От польской стороны потребовали разъяснения и проведения тщательного расследования.

    Напомним, напряженность на белорусско-польской границе нарастает уже несколько недель. 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу.

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    ПольшаБелоруссияПольский вертолет нарушил границу Белоруссии
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