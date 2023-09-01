«Ложь и провокация». Варшава резко отрицает нарушение польским вертолетом границы Белоруссии

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский в резкой форме опроверг сообщение о нарушении границы Белоруссии польским военным вертолетом. Об этом вечером 1 сентября сообщает ТАСС.
«Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было», — цитирует агентство слова Горышевского.
Напомним, ранее Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем официальном телеграм-канале. По версии Минска, вертолет углубился на территорию Белоруссии примерно на
Напомним, напряженность на белорусско-польской границе нарастает уже несколько недель. 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу.