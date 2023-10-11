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    Повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией обсудят на встрече министров обороны НАТО

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    На встрече министров обороны стран НАТО 12 октября будет обсуждаться ситуация с газопроводом Balticconnector, цитируют финские СМИ министра обороны Финляндии Антти Хяккянена 11 октября. По словам министра, он уже успел обсудить повреждение газопровода с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    «Мы не знаем, что произошло, но точно знаем, что инфраструктура уязвима, ее нужно лучше защищать», — сказал Хяккянен.

    Центральная криминальная полиция Финляндии ведет расследование случившегося. На данный момент следствие выяснило, что на газопроводе есть некие «внешние следы», природа которых еще не определена.

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    ФинляндияBalticconnector
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