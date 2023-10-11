The Times of Israel: север Израиля атакуют дроны из Ливана. Возможно, и парапланеристы

Несколько «воздушных судов» могли проникнуть на территорию Израиля из Ливана, сообщает 11 октября The Times of Israel.
По данным издания, жителям северного Израиля «приказывают укрыться в укрепленных помещениях и ждать там».
Ранее газета сообщила, что предупреждения о проникновении дронов звучат на севере Израиля, включая Тверию, Цфат, Бейт-Шеан и другие районы.
Также The Times of Israel, со ссылкой на израильский 12-й канал, опубликовало новость, что ПВО засекла 15–20 дронов, якобы прилетевших в страну из Ливана.
Упоминались и «воздушные средства», перевозившие людей — возможно, речь о парапланеристах, как в первый день нападения ХАМАС.