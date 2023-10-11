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    The Times of Israel: север Израиля атакуют дроны из Ливана. Возможно, и парапланеристы

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    3 комментария

    Несколько «воздушных судов» могли проникнуть на территорию Израиля из Ливана, сообщает 11 октября The Times of Israel.

    По данным издания, жителям северного Израиля «приказывают укрыться в укрепленных помещениях и ждать там».

    Ранее газета сообщила, что предупреждения о проникновении дронов звучат на севере Израиля, включая Тверию, Цфат, Бейт-Шеан и другие районы.

    Также The Times of Israel, со ссылкой на израильский 12-й канал, опубликовало новость, что ПВО засекла 15–20 дронов, якобы прилетевших в страну из Ливана.

    Упоминались и «воздушные средства», перевозившие людей — возможно, речь о парапланеристах, как в первый день нападения ХАМАС.

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    ИзраильЛиванАтака дронов
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    Комментарии 3

    Гость11 Окт 2023 в 19:25
    За базар не отвечают .
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