Петербургским школьникам придется ждать учебников по биологии до второй четверти

В 691-й школе ученики шестого класса спустя месяц после начала учебного года все ещё пользуются электронными версиями учебников. Бумажные пособия выданы не по всем предметам. Об этом «Фонтанке» рассказали родители 11 октября.



Домашнее задание учитель прикладывает файлом. Поэтому, по словам родителей, дома ребёнку нужно иметь как минимум два гаджета — чтобы открыть учебник и домашнее задания.

В администрации Невского района заверили, что выдадут учебники в ближайшие дни. Также добавили, что под гарантийные обязательства заключен контракт на поставку книг по биологии с издательством «Просвещение». Поставка их ожидается ко второй четверти.