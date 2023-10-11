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    Съемки фильма «Пророк» на день перекроют Галерную улицу

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    Водителей в Петербурге потеснят для воссоздания образа пушкинских времен. Съемки художественного фильма «Пророк» перекроют движение и запретят парковку в Адмиралтейском районе города.

    В субботу, 14 октября, с 0:00 до 19:00 будет запрещено парковаться на участках Галерной улицы и нечетной стороны Конногвардейского бульвара от Сенатской площади до Замятина переулка, а также в Замятином переулке от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара. А с 7:00 до 19:00 участок Галерной улицы от Сенатской площади до Замятина переулка перекроют для транспорта.

    Фильм «Пророк» расскажет историю жизни поэта Александра Пушкина. В середине сентября горожане наблюдали съемки картины на набережной Мойки: по улице гуляли барышни пушкинских времен, а грязь маскировала дорожную разметку.

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