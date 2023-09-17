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    По набережной Мойки гуляют барышни пушкинских времен. Видео

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    Набережную реки Мойки в центре города и некоторые прилегающие улицы перекрыли для съемок художественного фильма про поэта Александра Пушкина «Пророк», передает 17 сентября корреспондент «Фонтанки». Съемки кино вернули набережную в XIX век — за грязью не видно разметки на асфальте, автомобилям въезд воспрещен.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Ранее «Фонтанка» сообщала о перекрытиях из-за съемок, некоторые из них продлятся до полудня понедельника, 18 сентября. Перекрытыми будут оставаться:

    • Миллионная улица от Мошкова переулка до Дворцовой площади;
    • набережная Зимней канавки;
    • проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • нечетная сторона набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта;
    • четная в сторону набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.

    А еще на «Фонтанке» вы найдете предупреждение о новых ремонтных работах и перекрытиях в ближайшие дни.

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