По набережной Мойки гуляют барышни пушкинских времен. Видео

Набережную реки Мойки в центре города и некоторые прилегающие улицы перекрыли для съемок художественного фильма про поэта Александра Пушкина «Пророк», передает 17 сентября корреспондент «Фонтанки». Съемки кино вернули набережную в
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Ранее «Фонтанка» сообщала о перекрытиях из-за съемок, некоторые из них продлятся до полудня понедельника, 18 сентября. Перекрытыми будут оставаться:
- Миллионная улица от Мошкова переулка до Дворцовой площади;
- набережная Зимней канавки;
- проезд вдоль
домов 4и 6–8по Дворцовой площади;
- нечетная сторона набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта;
- четная в сторону набережной Мойки от Волынского переулка до Конюшенного переулка.
А еще на «Фонтанке» вы найдете предупреждение о новых ремонтных работах и перекрытиях в ближайшие дни.