Ремонт на Культуры перекроет соседние улицы. Новые ограничения ждут 9 районов

Новые перекрытия и ограничения движения, связанные с ремонтом дорог, трамвайных путей, работами на коммуникациях, с 17 по 19 сентября вступят в силу в девяти районах Петербурга. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Адмиралтейский район Для ремонт трамвайных путей с 19 сентября по 2 октября закроют сквозное движение на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта в сторону Большой Подъяческой улицы и проезд по Вознесенскому проспекту в створе нечетной стороны Садовой улицы. Объезд предусмотрен по Лермонтовскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова, Вознесенскому проспекту, Садовой улице, переулку Бойцова, набережным Фонтанки и канала Грибоедова, Никольскому переулку и Большой Подъяческой улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Василеостровский район На один день 17 сентября ограничат движение по Наличной улице у Среднегаванского проспекта. Дорогу там сузит временное ограждение.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район Дорожный ремонт на проспекте Культуры на один день 17 сентября перекроет движение на нескольких участках: по проспекту Культуры от Северного проспекта до проспекта Просвещения, включая перекресток с проспектом Луначарского;

по проспекту Луначарского от улицы Сантьяго-де-Куба до улицы Демьяна Бедного;

по Актерскому проезду у проспекта Культуры;

по улице Сантьяго-де-Куба в направлении от Северного проспекта к проспекту Культуры. Объехать их можно будет по проспекту Луначарского, улице Сантьяго-де-Куба, проспекту Художников, Северному и Светлановскому проспектам, проспекту Просвещения и улицам Демьяна Бедного и Руднева.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 18 по 21 сентября для прокладки инженерных сетей ограничат движение по проспекту Науки от улицы Академика Константинова до улицы Веденеева.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 18 по 22 сентября ограничат проезд по Чугунной улице от Менделеевской улицы до Арсенальной улицы. Там ремонтируют дорожное покрытие.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 18 по 27 сентября для строительства газопровода ограничат движение транспорта у дома 24 по набережной Екатерингофки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район Работы по прокладке электрокабеля с 18 сентября по 17 октября ограничат движение по Петрозаводской улице от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта, а также перекроют проезд по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице. Объезд участка предусмотрен по Левашовскому проспекту, улице Ленина, Чкаловскому проспекту, Большой Зелениной и Барочной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 17 сентября 2023 года по 11 января 2024 года для прокладке тепловой сети закроют движение по Планерной улице от Камышовой улицы до Богатырского проспекта. Объехать участок можно будет по Шуваловскому проспекту, Стародеревенской, Камышовой и Яхтенной улицам и Богатырскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 18 по 20 сентября из-за работ по ремонту инженерных коммуникаций ограничат проезд в «кармане» проспекта Испытателей у дома 11.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Лисьем Носу с 18 по 22 сентября для реконструкции инженерных сетей перекроют движение по Лесной улице от Дуговой улицы до улицы Электропередач. Объехать участок можно будет по Дуговой улице, Новоцентральной улице и улице Электропередач.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 19 по 21 сентября из-за прокладки ограничат движение по улице Генерала Хрулева от Байконурской улицы до Коломяжского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На улице Щербакова с 18 сентября по 7 октября будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим до 2 октября ограничат проезд по участку улицы от Репищевой улицы до Новосельковской улицы, включая перекрестки с Земской улицей и Новосельковской улицей.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 18 по 20 сентября для реконструкции инженерных сетей закроют движение по Ситцевой улице в створе с Планерной улицей.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район С 18 сентября по 8 ноября для строительства газопровода ограничат движение транспорта по дороге на поселок Лесное.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А ремонт дороги на Софийской улице с 19 по 30 сентября ограничит проезд по участку от КАД до Ленсоветовской дороги в Шушарах.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район С 19 по 29 сентября ограничат движение по Лиговскому проспекту от Прилукской улицы до Расстанной улицы. Там ремонтируют дорожное покрытие в зоне трамвайных путей.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



