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    Посол России призвал сограждан не дожидаться обострения конфликта и покидать Израиль

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    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что сотрудники дипмиссии готовы к эвакуации, но пока такой необходимости нет. Об этом он заявил на Валдайском форуме 11 октября.

    Анатолий Викторов уточнил, что пострадавших и погибших среди сотрудников посольства нет. При этом он рекомендовал согражданам, которые находятся в Израиле, не дожидаться обострения конфликта и улетать имеющимися рейсами.

    «В Израиле и Палестине находится много наших соотечественников, российских граждан. С ними в постоянной связи находимся, прилагаем усилия для минимизации угрозы жизни и здоровью граждан. <…> Есть, конечно, сложности с приобретением билетов. Цены очень высокие, затрудняют выезд наших сограждан. Но такая возможность все-таки есть», — заявил он.

    Он также заявил, что посольство России обеспокоено эскалацией конфликта, но, по мнению Викторова, это было закономерно.

    «Это результат, можно сказать, закономерный. Результат или следствие деструктивной, недальновидной и корыстной политики ряда стран, которые вовлечены в ближневосточный процесс», — добавил посол.

    Викторов уверен в необходимости запуска прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в контакте с обеими сторонами конфликта.

    Тем временем авиабилеты на рейсы из Израиля в Петербург продолжают дорожать спустя 4 дня после начала войны. На ближайшие даты почти не осталось дешевых билетов. На 12 октября цены стартуют от 120 тысяч на одного человека.

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    ИзраильЭвакуация
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