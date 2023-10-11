В Кремле оценили роль России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет участвовать в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом он сообщил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину 11 октября.



Песков заявил, что Россия сохраняет диалог с двумя странами и осуждает «акт терроризма». Однако пресс-секретарь подчеркнул, что нельзя забывать о предтечах конфликта.

«Мы имеем давние исторические связи с палестинцами, мы имеем давние исторические связи с израильтянами. Нас объединяют миллионы наших сограждан, которые, кстати, переехали жить в Израиль, и забота об их безопасности», — заявил Песков. Он отметил, что в данной ситуации необходимо «сохранять равную дистанцию». В дальнейшем это позволит участвовать в урегулировании конфликта. «Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — добавил пресс-секретарь президента.