    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.93eur105.69

    В Кремле оценили роль России в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

    1464
    18 комментариев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет участвовать в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом он сообщил журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину 11 октября.

    Песков заявил, что Россия сохраняет диалог с двумя странами и осуждает «акт терроризма». Однако пресс-секретарь подчеркнул, что нельзя забывать о предтечах конфликта.

    «Мы имеем давние исторические связи с палестинцами, мы имеем давние исторические связи с израильтянами. Нас объединяют миллионы наших сограждан, которые, кстати, переехали жить в Израиль, и забота об их безопасности», — заявил Песков. Он отметил, что в данной ситуации необходимо «сохранять равную дистанцию». В дальнейшем это позволит участвовать в урегулировании конфликта. «Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — добавил пресс-секретарь президента.

    ХАМАС начал атаковать территории Израиля из сектора Газа утром 7 октября. Израиль объявил о готовности к войне и о начале «полноценного наступления» на сектор Газа. По данным Армии обороны Израиля, более тысячи граждан погибли, более 3 тысяч получили ранения. Палестинский Минздрав сообщает о 900 погибших в секторе Газа, количество раненых оценивают в 4,5 тысячи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильСектор ГазаКремль
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close