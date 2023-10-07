Война в Израиле: что известно к концу первого дня

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны, передает вечером 7 октября ТАСС.

Это произошло после второй за сутки ракетной атаки ХАМАС на гражданские и военные объекты на территории Израиля.

Напомним, первые ракеты упали на Израильские дома в 6.30 утра в субботу.



Вскоре стало ясно, что в результате первого обстрела более сотни израильтян погибли, свыше тысячи ранены. По данным другой стороны конфликта, почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского авиаудара по сектору Газа.



Одновременно военные объекты, КПП и мирные дома атаковали бойцы ХАМАС. Они проникли в Израиль по воде, по земле и по воздуху — на парашютах.

В полиции Израиля заявили о 200–300 бойцах ХАМАСа, которые вторглись в Израиль утром 7 октября. По версии силовиков, десятки все еще скрываются на территории страны.



В Сети появились кадры, запечатлевшие почти средневековую картину — палестинцы угоняли в плен гражданское население Израиля. Женщин увозили на машинах и мотоциклах, мужчин заставляли идти пешком. Брали в плен и детей.

Представитель одной из палестинских группировок Давуд Шихаб публично назвал главной целью операции ХАМАС в Израиле захват заложников. По словам Шихаба, заложники нужны для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. А также как живой щит и гарантия, что Армия обороны Израиля не начнет наземную операцию в Газе.



После нового авиаудара по кварталам Газы Хамас пригрозил запустить полторы сотни ракет — и вечером они прилетели в Тель-Авив и соседние города.



В результате этого обстрела сожжены машины, разрушены дома, ранены как минимум 9 человек. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Оказание плановой медпомощи в больницах на юге Израиля приостановлено из-за наплыва раненых, сообщили в министерстве здравоохранения страны.



Нападение ХАМАС на Израиль одобрили Сирия, Иран и ливанское движение «Хезболла». В Иране успешную атаку палестинцев даже праздновали с фейерверками.

С поддержкой Израиля выступили западные страны. В частности, действия ХАМАС осудили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Великобритании Джеймс Калверли, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее итальянский коллега Антонио Тайни и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности.

Как заявили в посольстве РФ в Тель-Авиве, информации о пострадавших среди граждан России нет.



Вечером 7 октября, уже после второй ракетной атаки, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации в телеэфире. Он заявил, что израильская армия задействует всю свою мощь с целью уничтожения ХАМАС в секторе Газа.

«Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля», — сказал Натаньяху. Мирных жителей Газы он призвал «уходить сейчас».



По последним данным, в Израиле погибло уже 200 человек, свыше 1400 раненных, в том числе 18 — в критическом состоянии, 267 — в тяжелом. В Палестине за день убито 230 граждан, ранено — почти 1700.