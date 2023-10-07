Палестинцы угоняют в плен граждан Израиля и увозят женщин: видео

В сети появились кадры, запечатлевшие почти средневековую картину — палестинцы угоняют в плен гражданское население Израиля.
На этой съемке видно, что женщину увозят на мотоцикле, а мужчин против воли заставляют идти пешком.
Как передает 7 октября телеканал Al Jazeera, лидер ХАМАС Аль-Арури заявил, что палестинцы захватили «большое количество израильских заключённых, включая высокопоставленных офицеров».
«Мы до сих пор не раскрываем подробности об израильских погибших и о заключённых, которые находятся у нас <…>кампания только начинается и идёт по плану», — цитирует телеканал слова Аль-Арури.
Напомним, количество погибших и пострадавших из-за эскалации израильско-палестинского конфликта растет с обеих сторон. В результате обстрела Израиля погибли как минимум 100 человек и более 900 пострадали, пишет газета Jerusalem Post.
Также издание сообщает со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, что количество погибших в результате израильского удара по сектору Газа палестинцев выросло до 198 человек, а число пострадавших превысило 1600.
Что известно о войне в Израиле к этому часу — читайте в материале «Фонтанки».