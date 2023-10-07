Число погибших растет с обеих сторон, Пентагон и НАТО поддержали Израиль. Что известно о войне в Израиле к этому часу

Количество погибших и пострадавших из-за эскалации израильско-палестинского конфликта растет с обеих сторон. В результате обстрела Израиля погибли как минимум 100 человек и более 900 пострадали, пишет газета Jerusalem Post.
Также издание сообщает со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, что количество погибших в результате израильского удара по сектору Газа палестинцев выросло до 198 человек, а число пострадавших превысило 1600.
По новостным лентам СМИ и социальным сетям расходятся кадры захвата заложников, распространенные телеканалом «Аль-Джазира». Сообщается, что они сделаны в одном из израильских поселений на границе с сектором Газа. На видео палестинцы берут в плен молодых людей, которые пытаются им ответить на иврите. Газета «Израиль Сегодня» приводит сообщения жителей приграничных районов о беспорядках, которые устраивают вооруженные палестинцы. Местные жители сообщают, что видели раненых и убитых. Сами они прячутся в укрытиях.
Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Глава военного крыла ХАМАСа Мухаммад Дэйф назвал это операцией в ответ на агрессивные действия израильтян по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявило его стране войну. Ведомство начало массовый сбор резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Ответная операция получила название «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».
С поддержкой Израиля выступили западные страны. В частности, действия ХАМАС осудили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Великобритании Джеймс Калверли, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее итальянский коллега Антонио Тайни и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Официальное заявление выпустил МИД России. Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности.
С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. А глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что находится в контакте с коллегами палестинской и израильской стороны для деэскалации конфликта.
«Фонтанка.ру»
Ближе в вечеру нападение ХАМАС на Израиль прокомментировали в НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт заявил, что военно-политический блок осуждает атаку на страну-союзницу.
«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС против союзника НАТО Израиля. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону», — написал он в соцсетях.
Глава Пентагона Ллойд Остин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что в ближайшее время Израилю предоставят все необходимое для защиты своих граждан. Его заявление — на сайте ведомства.
Поддержку палестинской группировке в мире официально высказали только ливанское движение «Хезболла» и Иран. Представитель МИД страны поздравил ХАМАС с успехом операции.