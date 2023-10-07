Число погибших растет с обеих сторон, Пентагон и НАТО поддержали Израиль. Что известно о войне в Израиле к этому часу

Количество погибших и пострадавших из-за эскалации израильско-палестинского конфликта растет с обеих сторон. В результате обстрела Израиля погибли как минимум 100 человек и более 900 пострадали, пишет газета Jerusalem Post.



Также издание сообщает со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, что количество погибших в результате израильского удара по сектору Газа палестинцев выросло до 198 человек, а число пострадавших превысило 1600.

По новостным лентам СМИ и социальным сетям расходятся кадры захвата заложников, распространенные телеканалом «Аль-Джазира». Сообщается, что они сделаны в одном из израильских поселений на границе с сектором Газа. На видео палестинцы берут в плен молодых людей, которые пытаются им ответить на иврите. Газета «Израиль Сегодня» приводит сообщения жителей приграничных районов о беспорядках, которые устраивают вооруженные палестинцы. Местные жители сообщают, что видели раненых и убитых. Сами они прячутся в укрытиях.