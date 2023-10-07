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    В Иране с фейерверком и видеомэппингом празднуют успех палестинцев

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    Сотни человек празднуют «победу сил сопротивления Палестины после операции «Буря Аль-Аксы»» на площади Палестины в Тегеране.

    Об этом свидетельствуют фотографии и видео из столицы Ирана, опубликованные 7 октября Информационным агентством Исламской Республики и Иранским агентством новостей Mehr News Agency.

    На крупнейшей площади Тегерана — площади Азади (Свободы) — транслируется видеомэппинг: свет направлен на 45-метровую Башню Азади, символ иранской столицы.

    Праздничные шествия и митинги проходят и в других городах Ирана — например, в самом густонаселенном городе на северо-западе Ирана — Тебризе, Кередже и Боджнурде. В небо летят фейерверки.

    Также акции в поддержку палестинцев прошли в Ираке, Кувейте, Йемене и Ливане.

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