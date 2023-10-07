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    ХАМАС запустил по Израилю 150 ракет из Газы, есть раненые в Тель-Авиве

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    Минимум девять человек, в том числе 28-летний мужчина с серьезными травмами из Ришон-ле-Циона, пожилые мужчина и женщина из Явне (женщина — с тяжелым ранением), 24-летний мужчина в Бат Яме и четверо в Тель-Авиве пострадали в ходе ракетной атаки 7 октября на Тель-Авив и окрестности. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на службу экстренной медпомощи Magen David Adom.

    t.me/segodnyail

    По данным медиа, ХАМАС заявил о запуске 150 ракет в этом направлении из сектора Газа. Пострадавшие доставлены в госпиталь. Оказание плановой медпомощи в больницах на юге Израиля приостановлено из-за наплыва раненых, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Нынешняя атака не последняя из уже известных. В израильских пабликах сообщается о массированном ударе по центру страны.

    t.me/segodnyail

    По данным палестинского «Красного Креста», тем временем, 92 человека ранены на западном берегу реки Иордан. По информации местного министерства здравоохранения, на которое ссылается издание Haaretz, с утра убито 230 палестинцев, ранено — почти 1700.

    Напомним, утром 7 октября по территории Израиля был нанесен массовый ракетный удар. Израиль ответил огнем по территории противника. В Израиле приняли решение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.

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