Это не операция, не перестрелка. Это война. Израиль и Палестина обмениваются чудовищными видео

Невиданная за последние 50 лет эскалация израильско-палестинского конфликта весь день 7 октября сопровождается мощной медийностью — обе стороны выкладывают в паблики кадры ракетных ударов и их последствий, наземных боев, отношения к мирному населению. Считается, что видео публикуется с целью устрашения противника.

Это утренний захват КПП «Эрез» на границе с Газой. Он был взят практически без боя.



На видео — передвижения хамасовцев по приграничной территории и перестрелка. На полу — погибшие.

ХАМАС захватывает технику и взрывает ее

Местные паблики сообщают, что захвачены десятки единиц техники. Бойцы ХАМАСа выкладывают видео с танками. После демонстрации захваченного «непобедимого» Merkava появилось уже несколько видеосъемок с подбитыми и целыми бронемашинами.

