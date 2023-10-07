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    Это не операция, не перестрелка. Это война. Израиль и Палестина обмениваются чудовищными видео

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    32 комментария
    Фото: Hassan Eslaiah / AP/TASS
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    Невиданная за последние 50 лет эскалация израильско-палестинского конфликта весь день 7 октября сопровождается мощной медийностью — обе стороны выкладывают в паблики кадры ракетных ударов и их последствий, наземных боев, отношения к мирному населению. Считается, что видео публикуется с целью устрашения противника.

    t.me/boris_rozhin

    Это утренний захват КПП «Эрез» на границе с Газой. Он был взят практически без боя.

    На видео — передвижения хамасовцев по приграничной территории и перестрелка. На полу — погибшие.

    ХАМАС захватывает технику и взрывает ее

    Местные паблики сообщают, что захвачены десятки единиц техники. Бойцы ХАМАСа выкладывают видео с танками. После демонстрации захваченного «непобедимого» Merkava появилось уже несколько видеосъемок с подбитыми и целыми бронемашинами.

    На видео — захват военной базы Израиля. Показаны масштабы операции, кадры взрыва техники, и демонстрируют горящее тело человека.

    t.me/bazabazon

    Гражданские арабы берут в заложники гражданских израильтян

    В кровавые события вовлечены и обычные арабы — они хватают мирных жителей.

    На видео видно, что на пути воинственно настроенным мужчинам встретилась, вероятно, семейная пара. Их схватили — женщину увезли на мотоцикле, мужчину ведут пешком в окружении нескольких человек.

    t.me/russ_orientalist

    Заложники для обмена

    Видео с заложниками выкладываются регулярно, вероятно, для устрашения народа Израиля и властям. Звучат предположения, что их захват нужен для последующего обмена на палестинцев из тюрем Израиля.

    Это кадры прибытия на территорию Газы мирных жителей Израиля, взятых в заложники. Они избиты и испуганы. При этом один из лидеров ХАМАСа Салех аль-Арури заявлял, что захвачено в плен достаточно военных, чтобы поменять их на палестинских заключенных из израильских тюрем.

    t.me/ASupersharij

    ХАМАС публикует запуск ракет по Израилю

    РСЗО «Раджум» — калибр 114 мм — полетели 7 октября на Израиль. Палестинцы задействовали их, чтобы прикрывать наземное вторжение.

    На опубликованных ХАМАСом кадрах виден масштаб обстрела территории Израиля — задействованы десятки реактивных систем залпового огня.

    t.me/new_militarycolumnist

    ЦАХАЛ бомбит Газу

    Ведется бомбардировка центра Газы, ракеты летят по многоэтажным домам.

    Армия Израиля заявила, что эти здания использовались для «террористической деятельности». В кадре — прилет в «Палестинскую башню».

    соцсети

    Израиль призвал резервистов

    Власти Израиля объявили режим чрезвычайной ситуации и ведут набор резервистов.

    На видео — ЦАХАЛ показывает подготовку резервистов для призванных на операцию «Железный меч» против ХАМАСа. По данным СМИ, их перебрасывают в район Тель-Авива.

    t.me/new_militarycolumnist

    Фото: Hassan Eslaiah / AP/TASS

    О том, что известно к этому часу о войне в Израиле, — читайте в большом материале «Фонтанки».

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