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    «Как раньше — не будет». Израиль прекращает поставки электроэнергии сектору Газа

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    Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Об этом говорится в публикации в официальном телеграм-канале политика.

    «Как раньше — не будет», — добавил он.

    Ранее министр написал обращение к согражданам, в котором высказал свою боль в этот «очень трудный день для Государства Израиль и граждан Израиля». Он заявил, что евреи «больше не в изгнании», и призвал «израильских братьев объединиться против внешнего врага».

    Напомним, утром 7 октября по территории Израиля был нанесен массовый ракетный удар. Более сотни израильтян погибли, свыше тысячи ранены. С обеих сторон есть пленные. По данным другой стороны конфликта, почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского удара по сектору Газа.

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