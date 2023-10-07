«Как раньше — не будет». Израиль прекращает поставки электроэнергии сектору Газа

Министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Об этом говорится в публикации в официальном телеграм-канале политика.

«Как раньше — не будет», — добавил он.



Ранее министр написал обращение к согражданам, в котором высказал свою боль в этот «очень трудный день для Государства Израиль и граждан Израиля». Он заявил, что евреи «больше не в изгнании», и призвал «израильских братьев объединиться против внешнего врага».