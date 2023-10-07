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    Полиция Израиля оценила число бойцов ХАМАСа, проникших в страну

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    В полиции Израиля заявили о 200–300 бойцах ХАМАСа, которые проникли в Израиль утром 7 октября. По версии силовиков, десятки все еще скрываются на территории страны. Об этом сообщает издание Haaretz.

    СМИ также констатирует, что палестинцы по-прежнему контролируют большую территорию, включая населенные пункты и аванпосты израильской армии вдоль границы с сектором Газа.

    Напомним, утром по территории Израиля был нанесен ракетный удар, унесший более сотни жизней в стране. По последней информации из трансляций СМИ, свыше тысячи человек ранены.

    По данным палестинского Минздрава, почти 200 палестинцев погибли в результате ответного израильского авиаудара по сектору Газа.

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