Палестинцы: основная цель атаки на Израиль — захват заложников

Представитель палестинской группировки «Исламский джихад»*(запрещена в РФ) Давуд Шихаб публично назвал главной целью операции боевиков ХАМАСа в Израиле захват заложников, сообщает 7 октября The Jerusalem Post.



По словам Шихаба, заложники нужны для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. А также как живой щит и гарантия, что Армия обороны Израиля не начнет наземную операцию в Газе.



По израильскому ТВ сейчас показывают кадры из городов, куда вошли боевики ХАМАСа. На съемках видно, как палестинцы увозят куда-то гражданских — в том числе женщин и детей.