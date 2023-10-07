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    Палестинцы: основная цель атаки на Израиль — захват заложников

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    Представитель палестинской группировки «Исламский джихад»*(запрещена в РФ) Давуд Шихаб публично назвал главной целью операции боевиков ХАМАСа в Израиле захват заложников, сообщает 7 октября The Jerusalem Post.

    По словам Шихаба, заложники нужны для обмена на находящихся в израильских тюрьмах палестинцев. А также как живой щит и гарантия, что Армия обороны Израиля не начнет наземную операцию в Газе.

    По израильскому ТВ сейчас показывают кадры из городов, куда вошли боевики ХАМАСа. На съемках видно, как палестинцы увозят куда-то гражданских — в том числе женщин и детей.

    Этот момент Шихаб тоже прокомментировал — он сказал, что израильтяне ранее задерживали палестинских женщин и детей, поэтому палестинцев «не волнует, что среди плененных израильтян есть женщины и дети».

    Подробнее о том, что известно к этому часу о войне в Израиле, — читайте в большом материале «Фонтанки».

    *Движение «Исламский джихад» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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