Министр обороны Израиля заявил о начале «полноценного наступления»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа. Об этом сообщает Times of Israel 10 октября.



«Здесь у вас будет возможность изменить реальность. ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, но теперь он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, чего они ожидали. Газа никогда не вернется к тому, что было», — цитирует издание обращение Галланта к войскам.

ХАМАС начал атаковать территории Израиля из сектора Газа утром 7 октября. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. По данным Армии обороны, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения. В Минздраве Палестины сообщают, что в секторе Газа и на Западном берегу Иордана погибло не менее 788 человек, более 4 тысяч пострадали.