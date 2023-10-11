ЦАХАЛ: в Израиле более 1000 погибших и до 200 человек захвачены в заложники

В ночь на 11 октября в Израиле снова подсчитали потери от войны, которая началась с нападения ХАМАС утром в субботу. По данным ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), к вечеру вторника в стране было более 1000 погибших и от 150 до 200 человек захвачены в заложники.
Палестинский Минздрав сообщает о 900 погибших в секторе Газа, количество раненых оценивают в 4500.
Между тем Израиль покидают иностранцы. Во вторник Тель-Авив посетил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщило агентство ТАСС. Возвращаясь в Прагу после завершения визита, он принял на борт своего спецрейса 34 граждан Чехии, которые не смогли покинуть Израиль регулярными авиарейсами.
Германия назначила эвакуационные рейсы для своих граждан на 12 и 13 октября. Всего запланировано 8 рейсов, их выполнит компания Lufthansa. По предварительным данным, всего в Израиле находится около пяти тысяч граждан Германии.
Канада планирует в ближайшее время использовать самолеты Вооруженных сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из Тель-Авива.
Авиакомпания American Airlines на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостановила полеты в Тель-Авив и из него до