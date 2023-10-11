Риск взрыва «грязной бомбы» и провал разведки: главные события в Израиле на утро 11 октября

Власти различных стран начали эвакуацию своих граждан из Израиля, в МАГАТЭ говорят о риске взрыва «грязной бомбы» в случае, если снаряд попадет в исследовательские реакторы, в РФ заявляют, что нападение ХАМАС на Израиль — результат провальной политики США и израильской разведки. Подробнее о событиях в Израиле — в подборке «Фонтанки». Эвакуация

В связи с обострением конфликта в Израиле власти Дании, Австралии, США, Испании начали эвакуацию своих граждан. Так, Минобороны Испании на самолете A330 ВВС вывезло из страны более 200 испанцев, граждан ЕС и граждан третьих стран, проживающих в Испании. Ведомство планирует в течение дня доставить еще один лайнер, чтобы вывезти остальных испанцев, чьи рейсы были отменены, сообщается в соцсетях Минобороны.



Около 4 тысяч граждан Таиланда выразили желание эвакуироваться из Израиля — премьер страны уже распорядился подготовить самолеты Airbus A340 и C-130 для их вывоза, пишет ТАСС.



Соединенные Штаты работают над тем, чтобы вывезти мирных граждан из сектора Газа в Египет, сообщил телеканал NBC. При этом военно-воздушные силы США уже эвакуировали своих военнослужащих, находившихся на территории Израиля для участия в военных учениях.

Для австралийцев, у которых нет возможности вылететь регулярными пассажирскими рейсами из Израиля, правительство организовало вылеты авиакомпанией Qantas Airways Limited, передает ТАСС. Они начнут вывозить граждан с пятницы, 13 октября, заявил глава правительства Энтони Альбанезе.



Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к гражданам РФ, желающим покинуть Израиль: «Осуществляются регулярные рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний из Израиля. Для всех, кто хочет покинуть эту страну, есть возможность это сделать». «Фонтанка» посмотрела, можно ли сейчас улететь из Тель-Авива в Петербург и по какой цене. Подробнее читайте здесь. Ядерные риски

Международное агентство по атомной энергии обеспокоено ростом ядерных рисков из-за военных обстрелов Израиля и ХАМАС, пишет РИА Новости. По словам руководителя департамента ядерной энергии Михаила Чудакова, если снаряд попадет в хранилище сухого топлива исследовательских реакторов, то эффект будет сравним со взрывом «грязной бомбы».



Число погибших

По данным представителя израильских военных, на данный момент армия Израиля уничтожила не менее тысячи вооруженных палестинцев, проникших на территорию страны с 7 октября, сообщает радио Kan. На утро 11 октября сообщается, что в общем в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тысячи человек, ранения получили около 3 тысяч, сообщает The Jerusalem Post. В секторе Газа сообщили о 922 погибших и 2,6 тысячи раненых, пишет РБК.

11 граждан США погибли в Израиле, «много пропавших без вести», сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД. Число погибших граждан Таиланда возросло до 20 человек, в заложниках остаются еще 14 человек. Около десяти граждан Великобритании пропали без вести, один погиб. Также среди пропавших без вести граждане Аргентины (15 человек), трое граждан Бразилии, двое из Италии, один из Ирландии, трое из Канады, двое из Колумбии, два гражданина Панамы, еще два — Парагвая, Танзании, несколько человек из ФРГ, 14 — из Франции и семь граждан Филиппин.

В этой связи папа римский Франциск призвал освободить заложников в секторе Газа. «Продолжаю с болью следить за происходящим в Израиле и Палестине, где столько погибших. Молюсь за них и прошу немедленно освободить заложников», — приводит слова римского понтифика ТАСС. Позиция России

Ситуацию в Израиле прокомментировал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, который считает, что нападение ХАМАС на Израиль — провал израильской разведки. «Безудержные бомбардировки сектора Газа они [власти Израиля] потом будут выдавать за победу», — заявил парламентарий в эфире «Соловьев Live».



Ранее президент РФ Владимир Путин впервые высказался о ситуации в Израиле, уточнив, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке — яркий пример провала политики Вашингтона в регионе.

«Причастность» РФ и Ирана

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в причастности к обострению палестино-израильского конфликта, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что эти заявления не имеют под собой оснований.



Израильский посол в Москве заявил, что Иерусалим не верит в то, что РФ в какой-либо форме причастна к атаке ХАМАС на страну, заявил Александр Бен Цви. «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», — заявил посол в разговоре с «Коммерсантом».



За океаном полагают, что поддержку ХАМАС оказали власти Ирана, из-за чего официальные лица США инициировали расследование, чтобы установить причастность Тегерана к этому конфликту, информирует NBC со ссылкой на экспертов и источники. По словам экс-чиновника Минфина США, специалиста по борьбе с терроризмом Мэтью Левитта, без финансовой и военной поддержки Ирана нападение ХАМАС не было бы возможным.

ХАМАС — террористы для Европы

Страны Евросоюза признали палестинское вооруженное движение ХАМАС террористической организацией, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

