Путин впервые высказался о войне в Израиле и обвинил в ухудшении ситуации США

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что многие согласятся с тем, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке — яркий пример провала политики США в регионе.



Американцы оказывали давление на обе стороны палестино-израильского конфликта, каждый раз без учёта коренных интересов палестинского народа, уверен российский президент.



«К сожалению, [США] не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано», — заявил Владимир Путин (цитата по «Россия 24»).