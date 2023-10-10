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    Путин впервые высказался о войне в Израиле и обвинил в ухудшении ситуации США

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    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что многие согласятся с тем, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке — яркий пример провала политики США в регионе.

    Американцы оказывали давление на обе стороны палестино-израильского конфликта, каждый раз без учёта коренных интересов палестинского народа, уверен российский президент.

    «К сожалению, [США] не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано», — заявил Владимир Путин (цитата по «Россия 24»).

    По мнению Путина, для решения палестино-израильского конфликта нужно придерживаться решений Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства.

    При этом ущерб гражданскому населению в этом конфликте должен быть сведен к нулю, заявил Путин, обращаясь к обеим сторонам.

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    ПутинИзраильАрабо-израильский конфликтПалестина
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