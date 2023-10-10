В Кремле опровергли слова Зеленского о причастности России к событиям на Ближнем Востоке

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы причастности России к обострению палестино-израильского конфликта не имеют под собой никаких оснований. В Кремле их восприняли негативно, заявил 10 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Песков отметил, что конфликт застарелый и имеет настолько глубокие корни, что «не все уже владеют нюансами», пишет ТАСС.



Пресс-секретарь также подчеркнул, что Россия будет помогать в поисках путей урегулирования событий на Ближнем Востоке, поскольку поддерживает контакты как с Палестиной, так и с Израилем, в котором проживает «большое количество наших соотечественников».

