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    В Кремле опровергли слова Зеленского о причастности России к событиям на Ближнем Востоке

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    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы причастности России к обострению палестино-израильского конфликта не имеют под собой никаких оснований. В Кремле их восприняли негативно, заявил 10 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что конфликт застарелый и имеет настолько глубокие корни, что «не все уже владеют нюансами», пишет ТАСС.

    Пресс-секретарь также подчеркнул, что Россия будет помогать в поисках путей урегулирования событий на Ближнем Востоке, поскольку поддерживает контакты как с Палестиной, так и с Израилем, в котором проживает «большое количество наших соотечественников».

    Песков добавил, что Москва поддерживает контакты с ХАМАС, выясняя, взяты ли в заложники люди с российским гражданством.

    Ранее представители движения заявили, что пока нет возможности уточнить точное количество и гражданство взятых в плен людей.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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