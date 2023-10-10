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    ХАМАС не подтвердил точное количество и гражданство заложников. Данных о россиянах пока нет

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    ХАМАС пока не располагает точными данными о количестве и гражданстве захваченных в Израиле заложников. Об этом 10 октября представитель движения Хусам Бадран заявил РИА Новости.

    Также в ХАМАС не смогли подтвердить наличие россиян среди заложников. По словам Бадрана, вся появляющаяся пока информация является неточной.

    Накануне агентство Reuters писало, что среди захваченных в плен в Израиле есть «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским. При этом только один гражданин России числится погибшим после нападения ХАМАС 7 октября. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

    Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera утверждал, что движение поддерживает контакты с Россией по вопросу пленных, у которых второе гражданство российское.

    Также сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь.

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