ХАМАС не подтвердил точное количество и гражданство заложников. Данных о россиянах пока нет

ХАМАС пока не располагает точными данными о количестве и гражданстве захваченных в Израиле заложников. Об этом 10 октября представитель движения Хусам Бадран заявил РИА Новости.



Также в ХАМАС не смогли подтвердить наличие россиян среди заложников. По словам Бадрана, вся появляющаяся пока информация является неточной.

Накануне агентство Reuters писало, что среди захваченных в плен в Израиле есть «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским. При этом только один гражданин России числится погибшим после нападения ХАМАС 7 октября. Еще четверо считаются пропавшими без вести.