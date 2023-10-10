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    Жителя Ленобласти, который убил, расчленил и сварил своего приятеля, отправили в СИЗО

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    4 комментария

    54-летнему мужчине, который подозревается в убийстве своего знакомого, избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленобласти 10 октября.

    Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы.

    Преступление произошло дома у подозреваемого в поселке Мичуринское Приозерского района. О жутких деталях расправы «Фонтанка» писала. По предварительным данным, хозяин квартиры повздорил со своим собутыльником. Конфликт завершился несколькими ударами ножа, 43-летний гость скончался на месте.

    О случившемся в полицию сообщил брат подозреваемого. Когда мужчина приехал домой, то застал родственника за разделкой тела. По данным «Фонтанки», мясо в кастрюле варилось вместе с картошкой.

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    Комментарии 4

    Гость10 Окт 2023 в 23:34
    сварил своего приятеля
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