Жителя Ленобласти, который убил, расчленил и сварил своего приятеля, отправили в СИЗО

54-летнему мужчине, который подозревается в убийстве своего знакомого, избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ленобласти 10 октября.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы.

Преступление произошло дома у подозреваемого в поселке Мичуринское Приозерского района. О жутких деталях расправы «Фонтанка» писала. По предварительным данным, хозяин квартиры повздорил со своим собутыльником. Конфликт завершился несколькими ударами ножа, 43-летний гость скончался на месте.