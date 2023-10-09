В бульоне с человечиной нашлась картошка, а у подозреваемого из Ленобласти — проблемы с головой

Житель Ленобласти, подозреваемый в убийстве своего гостя, варил человечину, чтобы употребить ее в пищу. Следователи нашли в бульоне картофель. Об этом 9 октября сообщает 47news в своем телеграм-канале. Кроме того, под окнами дома была найдена кисть убитого.



Издание отмечает, что у подозреваемого давно были проблемы с психикой. Тем не менее на допросе он воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался давать показания.

О жестоком убийстве в поселке Мичуринское Приозерского района правоохранительным органам стало известно утром 8 октября. Брат 54-летнего фигуранта зашел в гости и увидел, как тот расчленяет мужчину. Приехавшая на место полиция нашла руки в морозилке и мясо на плите. По уточненным данным, одежда убитого была аккуратно сложена. Не исключено, что владелец дома зарезал его во сне.