    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, с-з

    755мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd100.49eur106.01

    В бульоне с человечиной нашлась картошка, а у подозреваемого из Ленобласти — проблемы с головой

    4313
    23 комментария

    Житель Ленобласти, подозреваемый в убийстве своего гостя, варил человечину, чтобы употребить ее в пищу. Следователи нашли в бульоне картофель. Об этом 9 октября сообщает 47news в своем телеграм-канале. Кроме того, под окнами дома была найдена кисть убитого.

    Издание отмечает, что у подозреваемого давно были проблемы с психикой. Тем не менее на допросе он воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался давать показания.

    О жестоком убийстве в поселке Мичуринское Приозерского района правоохранительным органам стало известно утром 8 октября. Брат 54-летнего фигуранта зашел в гости и увидел, как тот расчленяет мужчину. Приехавшая на место полиция нашла руки в морозилке и мясо на плите. По уточненным данным, одежда убитого была аккуратно сложена. Не исключено, что владелец дома зарезал его во сне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 23

    Гость09 Окт 2023 в 13:51
    будни сверхдержавы
    +0−0
    chip109 Окт 2023 в 13:44
    Смак...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close