Руки в морозилке, на плите суп из человечины. Подробности убийства в Ленобласти

Жуткие подробности убийства в поселке Мичуринское Приозерского района Ленобласти рассказали 9 октября 47news. Как выяснилось, хозяин дома в Озерном переулке не просто расчленил гостя, но и сварил.



Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия, то нашли на плите огромную кастрюлю с бульоном на человечине. В морозилке лежали две руки, еще некоторое количество мяса было в тазу.

О страшном в полицию сообщил брат подозреваемого. Когда мужчина приехал домой, то застал фигуранта за разделкой тела. По предварительным данным, 54-летний хозяин квартиры повздорил со своим собутыльником накануне. Конфликт завершился несколькими ударами ножа. 43-летний гость умер на месте.