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    Житель Ленобласти зарезал гостя во время застолья и пытался его расчленить

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    Житель Приозерского района Ленобласти подозревается в убийстве своего гостя во время застолья. Родственник зашел в дом в неподходящий момент и был в ужасе. Он тут же позвонил в полицию и заявил, что его брат расчленяет человека. Об этом 9 октября сообщает 47news.

    Накануне в половине десятого утра в районную полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что в Озерном переулке в поселке Мичуринское его родственник режет на части труп. Оперативники и следователи были на месте уже через несколько минут. Они задержали 54-летнего хозяина. Установлено, что вечером он выпивал со своим 43-летним знакомым. Во время застолья мужчины повздорили, в результате старший зарезал младшего.

    Подозреваемый задержан и помещен в камеру. Ранее он в поле зрения полиции не попадал. Как сообщает 47news, мужчина числился среди инструкторов популярного горнолыжного курорта.

    © Фонтанка.Ру

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