Житель Ленобласти зарезал гостя во время застолья и пытался его расчленить

Житель Приозерского района Ленобласти подозревается в убийстве своего гостя во время застолья. Родственник зашел в дом в неподходящий момент и был в ужасе. Он тут же позвонил в полицию и заявил, что его брат расчленяет человека. Об этом 9 октября сообщает 47news.

Накануне в половине десятого утра в районную полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что в Озерном переулке в поселке Мичуринское его родственник режет на части труп. Оперативники и следователи были на месте уже через несколько минут. Они задержали 54-летнего хозяина. Установлено, что вечером он выпивал со своим 43-летним знакомым. Во время застолья мужчины повздорили, в результате старший зарезал младшего.