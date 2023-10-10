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    МЧС предупреждает о суровой непогоде в Петербурге

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    3 комментария

    ГУ МЧС по Петербургу опубликовало предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 11 октября, в городе местами ожидаются порывы ветра до 21 м/с.

    Новый циклон приблизится к региону уже сегодня вечером. Он несёт дожди и очень тёплый воздух.

    На прошлой неделе Петербург пережил нашествие циклона, из-за которого даже закрывали дамбу. К вечеру 4 октября в городе повалило полтора десятка деревьев, были повреждены несколько автомобилей. Минувшей ночью зафиксированы первые заморозки.

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    Комментарии 3

    Гость10 Окт 2023 в 14:30
    В окно увидим.
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