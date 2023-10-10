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    Погодные итоги ночи: первый мороз и первый лёд в Петербурге, в Ленобласти было почти минус 5

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    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Первый в этом сезоне лёд на водоёмах Петербурга показал утром 10 октября главный синоптик города Александр Колесов.

    По его словам, температура воздуха в центре города сегодня ночью понизилась до минус 1,8 градуса, в окрестностях до минус 3. У ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса — ещё холоднее, минус 1,9. Самой холодной точной стало Волосово — минус 4,9 градуса, в этом синоптик и метеоролог сходятся. Последний раз минус в городе был 5 мая — 0,4 градуса ниже нуля.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Почти на всей территории Ленинградской области сегодня ночью зафиксирована отрицательная температура. Выше нуля было только в южных прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера — слабый плюс отмечали метеостанции в Кронштадте, Ломоносове, Шепелево, в Новой Ладоге.

    Автомобилисты рано утром жаловались на скользкие дороги, да и СЗ УГМС предупреждало о возможной гололедице.

    «Но про мороз можно на время забыть, так как сегодня днем потеплеет до +7 гр. а впереди штормовые циклоны с дождями, ветром и выносом к нам с Атлантики очень теплого воздуха до +10…+13 гр.», — отмечает Колесов.

    По прогнозу Леуса, заморозки ближайшей ночью возможны на востоке Ленинградской области, затем ночные температуры повысятся и там.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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