Погодные итоги ночи: первый мороз и первый лёд в Петербурге, в Ленобласти было почти минус 5

По его словам, температура воздуха в центре города сегодня ночью понизилась до минус 1,8 градуса, в окрестностях до минус 3. У ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса — ещё холоднее, минус 1,9. Самой холодной точной стало Волосово — минус 4,9 градуса, в этом синоптик и метеоролог сходятся. Последний раз минус в городе был 5 мая — 0,4 градуса ниже нуля.

Первый в этом сезоне лёд на водоёмах Петербурга показал утром 10 октября главный синоптик города Александр Колесов.

Почти на всей территории Ленинградской области сегодня ночью зафиксирована отрицательная температура. Выше нуля было только в южных прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера — слабый плюс отмечали метеостанции в Кронштадте, Ломоносове, Шепелево, в Новой Ладоге.

Автомобилисты рано утром жаловались на скользкие дороги , да и СЗ УГМС предупреждало о возможной гололедице.

«Но про мороз можно на время забыть, так как сегодня днем потеплеет до +7 гр. а впереди штормовые циклоны с дождями, ветром и выносом к нам с Атлантики очень теплого воздуха до +10…+13 гр.», — отмечает Колесов.



По прогнозу Леуса, заморозки ближайшей ночью возможны на востоке Ленинградской области, затем ночные температуры повысятся и там.

