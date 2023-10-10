«Скользкая дорога, будьте осторожны». В Петербурге много пробок, в том числе на КАД и ЗСД

Загруженность дорог ближе к 9 часам утра 10 октября достигла «красных» 7 баллов против обычных для этого времени 6. Автомобилисты жалуются на скользкий асфальт. О гололедице на мокрых участках дорог в ночные часы предупреждали и синоптики СЗ УГМС. Минувшей ночью в городе были первые заморозки .

«Будьте аккуратнее, на мосту Александровской фермы гололед, один уже улетел», — предупреждают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«На ЗСД по направлению с юга на север, рядом с «Газпром Ареной», произошло ДТП. Скользкая дорога, будьте осторожны», — пишут в группе . Пробка в направлении севера составляет около 2 км.

По предварительным данным, водитель перестраивался и собрал три машины, никто не пострадал. В пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы» отметили, что начинается зимний период, и особенно сейчас, пока водители не успели поменять резину на зимнюю, а температуры уже опускаются к нулевым отметкам, надо проявлять особенную осторожность. На участке, где произошло ДТП, около 7 утра была проведена противогололедная обработка. Тем не менее задубевшая летняя резина не позволяет производить те маневры, которые допустимы летом. На табло переменной информации диспетчеры выводят рекомендации не просто так, а в момент ДТП стояла рекомендация «80».

На Дальневосточном проспекте, в районе дома 63, перевернулся на крышу «Мерседес», сообщают там же . Что стало причиной, неизвестно.

Пробки наблюдаются местами на КАД, на набережных Невы, на Народной улице, на Дальневосточном, Софийской, Красносельском и Волхонском шоссе и на других улицах и магистралях.



В ближайшие дни заморозков больше не ожидается. Новый циклон принесёт в регион тепло, но вместе с ним — дожди и ветер.