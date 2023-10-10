Солнце в Петербурге скоро скроет тучами новый циклон. Потепление придёт с дождями и ветром

В ближайшие дни на Северо-Запад придёт очередной активный циклонический вихрь, который принесёт дожди и вызовет порывистый ветер, а сопровождать ухудшение погоды будет мощная волна тепла, и уже в четверг температура воздуха в южных районах СЗФО достигнет 10–15 градусов, сообщает 10 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Фонтанка.ру»
Сегодня же, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге переменная облачность, в конце дня местами небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1 градуса (это первые заморозки), днем составит 5–7 градусов.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона, а вечером скажется приближение с запада тёплого атмосферного фронта. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, лишь вечером, начиная с западных районов, пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — поясняет центр «ФОБОС».
11 и 12 октября — дожди, температура будет повышаться. Минуса по ночам не ожидается.