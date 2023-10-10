    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-з

    760мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd101.36eur107.03

    Заморозки пришли. В Петербурге — первый минус

    2876
    обсудить

    Первые заморозки ударили в Петербурге минувшей ночью 10 октября: на городской метеостанции минимальная температура воздуха составила минус 1,4 градуса. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Таким образом, эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени, до этого в лидерах было 8 октября с температурой плюс 0,7 градуса. Это самые ранние морозы в Петербурге с 2019 года, когда первый минус был зафиксирован 6 октября.

    На территории Ленинградской области холоднее всего было в Волосово, где столбики термометров опустились до минус 4,4 градуса.

    Лёгкие морозцы минувшей ночью наблюдались в западной и южной частях Подмосковья, в некоторых районах Новой Москвы. Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Наро-Фоминск — минус 2,4 градуса. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 1,9 градуса, отмечает Леус в своём телеграм-канале.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеЗаморозки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close