Заморозки пришли. В Петербурге — первый минус

Первые заморозки ударили в Петербурге минувшей ночью 10 октября: на городской метеостанции минимальная температура воздуха составила минус 1,4 градуса. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Таким образом, эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени, до этого в лидерах было 8 октября с температурой плюс 0,7 градуса. Это самые ранние морозы в Петербурге с 2019 года, когда первый минус был зафиксирован 6 октября.
На территории Ленинградской области холоднее всего было в Волосово, где столбики термометров опустились до минус 4,4 градуса.
Лёгкие морозцы минувшей ночью наблюдались в западной и южной частях Подмосковья, в некоторых районах Новой Москвы. Самой холодной точкой на карте погоды региона стал Наро-Фоминск — минус 2,4 градуса. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимум составил плюс 1,9 градуса, отмечает Леус в своём телеграм-канале.