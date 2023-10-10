Заморозки пришли. В Петербурге — первый минус

Первые заморозки ударили в Петербурге минувшей ночью 10 октября: на городской метеостанции минимальная температура воздуха составила минус 1,4 градуса. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Таким образом, эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени, до этого в лидерах было 8 октября с температурой плюс 0,7 градуса. Это самые ранние морозы в Петербурге с 2019 года, когда первый минус был зафиксирован 6 октября.



На территории Ленинградской области холоднее всего было в Волосово, где столбики термометров опустились до минус 4,4 градуса.

