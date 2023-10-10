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    Неожиданная проблема: заморозки усложнили ловлю монеток в фонтанах ложкой

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    4 комментария

    Заморозки 10 октября подкинули неожиданную проблему мужчине, который утром вышел на «рыбалку».

    Фотограф «Фонтанки» в Александровском саду встретил мужчину, который ложкой достает монетки из фонтанов. «Рыбак» охотно показывал своё ноу-хау китайским туристам. Правда, именно сегодня это было сложно: подо льдом монетки видны плохо.

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    Минувшей ночью в Петербурге зафиксированы первые заморозки в сезоне, а в Ленобласти в Волосово было почти минус 5 градусов. Автомобилисты жаловались на гололедицу. На этом похолодание пока закончилось, новый циклон принесёт тёплый воздух, а вместе с ним дожди и сильный ветер.

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    Комментарии 4

    Гость10 Окт 2023 в 13:32
    Он обворовывает город.
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