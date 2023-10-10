Неожиданная проблема: заморозки усложнили ловлю монеток в фонтанах ложкой

Заморозки 10 октября подкинули неожиданную проблему мужчине, который утром вышел на «рыбалку».
Фотограф «Фонтанки» в Александровском саду встретил мужчину, который ложкой достает монетки из фонтанов. «Рыбак» охотно показывал своё ноу-хау китайским туристам. Правда, именно сегодня это было сложно: подо льдом монетки видны плохо.
Минувшей ночью в Петербурге зафиксированы первые заморозки в сезоне, а в Ленобласти в Волосово было почти минус 5 градусов. Автомобилисты жаловались на гололедицу. На этом похолодание пока закончилось, новый циклон принесёт тёплый воздух, а вместе с ним дожди и сильный ветер.