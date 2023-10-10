«Люди хорошие - можно откупиться». В Петербурге двое ответят перед судом за активную помощь в обмане пенсионеров

Двое молодых людей из Петербурга и Ленобласти готовятся к суду по делу о серии телефонных афер. По версии следствия, они выступали в роли курьеров и молчали о преступлениях, получая процент.

О завершении расследования уголовного дела 10 октября сообщает петербургский главк. Обвинение в мошенничестве предъявлено приятелям 24 и 25 лет, один из которых живёт в Петербурге, второй - во Всеволожске.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Согласно материалам дела, лёгкими деньгами они соблазнились год назад, наткнувшись на объявление в закрытом канале одного из мессенджеров. Соискатели должны были приезжать по указанному адресу, представляться в соответствии с высланной в сообщении легендой, забирать наличные и переводить на чужие банковские счета. Себе можно оставить 10 - 15% от суммы.



Объездить таким образом, по данным полиции, товарищи успели 14 человек, которые в общей сложности передали преступникам 3 миллиона рублей. Это трое жителей Ленобласти, семь человек из Колпино и четверо из Пскова. Старшему 93 года.



Легенда каждый раз была примерно одна: пенсионеров убеждали, что кто-то из их близких устроил ДТП. Так, одна из потерпевших рассказала, что в мае ей на домашний телефон позвонила рыдающая «дочь» и рассказала, что сбила девушку, сама находится в реанимации, рядом следователь и перспектива срока от 5 лет, но «люди хорошие попались - можно откупиться деньгами».

Дальше, по словам женщины, разговор с ней вела «следователь», которая в течение трёх часов не давала ей положить трубку. Мобильный телефон находившегося рядом пожилого члена семьи заняли звонком якобы от адвоката. Как говорит, не поверить было сложно: на фоне слышался как будто больничный шум, крики и стоны.



Она по инструкции завернула 300 тысяч рублей в полотенце, положила в пакет, сверху - простынь и кружку. Всё это отдала приехавшему человеку. «Безобидный юноша, идёт вальяжной походкой», - вспоминает она. После передачи денег её ещё некоторое время отвлекали разговором, не давая возможности связаться с дочерью.

