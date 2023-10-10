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    «Люди хорошие - можно откупиться». В Петербурге двое ответят перед судом за активную помощь в обмане пенсионеров

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    Двое молодых людей из Петербурга и Ленобласти готовятся к суду по делу о серии телефонных афер. По версии следствия, они выступали в роли курьеров и молчали о преступлениях, получая процент.

    О завершении расследования уголовного дела 10 октября сообщает петербургский главк. Обвинение в мошенничестве предъявлено приятелям 24 и 25 лет, один из которых живёт в Петербурге, второй - во Всеволожске.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Согласно материалам дела, лёгкими деньгами они соблазнились год назад, наткнувшись на объявление в закрытом канале одного из мессенджеров. Соискатели должны были приезжать по указанному адресу, представляться в соответствии с высланной в сообщении легендой, забирать наличные и переводить на чужие банковские счета. Себе можно оставить 10 - 15% от суммы.

    Объездить таким образом, по данным полиции, товарищи успели 14 человек, которые в общей сложности передали преступникам 3 миллиона рублей. Это трое жителей Ленобласти, семь человек из Колпино и четверо из Пскова. Старшему 93 года.

    Легенда каждый раз была примерно одна: пенсионеров убеждали, что кто-то из их близких устроил ДТП. Так, одна из потерпевших рассказала, что в мае ей на домашний телефон позвонила рыдающая «дочь» и рассказала, что сбила девушку, сама находится в реанимации, рядом следователь и перспектива срока от 5 лет, но «люди хорошие попались - можно откупиться деньгами».

    Дальше, по словам женщины, разговор с ней вела «следователь», которая в течение трёх часов не давала ей положить трубку. Мобильный телефон находившегося рядом пожилого члена семьи заняли звонком якобы от адвоката. Как говорит, не поверить было сложно: на фоне слышался как будто больничный шум, крики и стоны.

    Она по инструкции завернула 300 тысяч рублей в полотенце, положила в пакет, сверху - простынь и кружку. Всё это отдала приехавшему человеку. «Безобидный юноша, идёт вальяжной походкой», - вспоминает она. После передачи денег её ещё некоторое время отвлекали разговором, не давая возможности связаться с дочерью.

    Молодых людей задержали в Гатчине в конце мая прошлого года. При обыске нашли верхнюю одежду, в которой приезжали к пенсионерам, в телефонах - изобличающую переписку. Их дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Колпинский суд.

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