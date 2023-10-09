Врачи спасают рабочего, упавшего в инженерную шахту строящейся «СКА Арены»

22-летний иностранный рабочий серьезно пострадал на стройке «СКА Арены» на проспекте Юрия Гагарина. Накануне вечером молодой человек упал в инженерную шахту.
В экстренные службы накануне около семи часов позвонил инженер. Он попросил помощи в подъеме мужчины, который упал с высоты 6 метров в шахту. В результате пострадавшего подняли и госпитализировали в тяжелом состоянии. У рабочего сломан позвоночник, ребра, тазовые кости. Также у пациента диагностированы травмы головы. Молодого человека поместили в шоковую реанимацию.