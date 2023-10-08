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    У консульства Израиля нельзя, но это не помеха. «Фонтанка» нашла, где петербуржцы возлагают цветы

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    Жители Петербурга, желающие возложить цветы, начали приходить к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте, передает вечером 8 октября корреспондент «Фонтанки».

    Там традиционно малолюдно, однако на ограде вечером воскресенья видны несколько букетов, оставленных неравнодушными горожанами.

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    Днем «Фонтанка» рассказывала, что желающих возложить цветы к консульству Израиля в Петербурге, что находится на Херсонской улице, разворачивают вежливо, но непреклонно. На месте дежурят сотрудники полиции.

    Желающим понять причину подобного решения объясняют: договоренностей о стихийном мемориале нет, а консульство лишь арендует помещения в бизнес-центре.

    По данным «Фонтанки», решение было все же принято из соображений безопасности. «Не дай бог в цветах окажутся не цветы…», — заявил собеседник.

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