У консульства Израиля нельзя, но это не помеха. «Фонтанка» нашла, где петербуржцы возлагают цветы

Жители Петербурга, желающие возложить цветы, начали приходить к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте, передает вечером 8 октября корреспондент «Фонтанки».
Там традиционно малолюдно, однако на ограде вечером воскресенья видны несколько букетов, оставленных неравнодушными горожанами.
Днем «Фонтанка» рассказывала, что желающих возложить цветы к консульству Израиля в Петербурге, что находится на Херсонской улице, разворачивают вежливо, но непреклонно. На месте дежурят сотрудники полиции.
Желающим понять причину подобного решения объясняют: договоренностей о стихийном мемориале нет, а консульство лишь арендует помещения в бизнес-центре.
По данным «Фонтанки», решение было все же принято из соображений безопасности. «Не дай бог в цветах окажутся не цветы…», — заявил собеседник.