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    Петербуржцы несут цветы к консульству Израиля, но их не разрешают возложить

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    127 комментариев

    Жители Петербурга днем 8 октября несут цветы к консульству Израиля в Петербурге, что расположено на Херсонской улице. Однако, как передает корреспондент «Фонтанки», возложить их оказывается невозможно.

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    На месте находятся сотрудники полиции. Ситуацию объясняют так: согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. В результате люди, несущие цветы, разворачиваются обратно.

    Отметим, что консульство Израиля в Петербурге находится на территории бизнес-центра Renaissance Pravda. Здание принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development.

    Отметим, что в Москве иная ситуация. Как сообщает РИА Новости, жители столицы несут цветы к посольству Израиля в России.

    Добавим, что, по последним данным, в войне погибли более 600 израильтян. С утра 8 октября количество жертв увеличилось в два раза.

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    КонсульствоИзраильСектор ГазаВооруженный конфликт
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    Комментарии 127

    Гость08 Окт 2023 в 19:24
    Почем Меркава-4?
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