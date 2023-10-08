Петербуржцы несут цветы к консульству Израиля, но их не разрешают возложить

Жители Петербурга днем 8 октября несут цветы к консульству Израиля в Петербурге, что расположено на Херсонской улице. Однако, как передает корреспондент «Фонтанки», возложить их оказывается невозможно.
На месте находятся сотрудники полиции. Ситуацию объясняют так: согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. В результате люди, несущие цветы, разворачиваются обратно.
Отметим, что консульство Израиля в Петербурге находится на территории бизнес-центра Renaissance Pravda. Здание принадлежит турецкой инвестиционной компании Renaissance Development.
Отметим, что в Москве иная ситуация. Как сообщает РИА Новости, жители столицы несут цветы к посольству Израиля в России.
Добавим, что, по последним данным, в войне погибли более 600 израильтян. С утра 8 октября количество жертв увеличилось в два раза.