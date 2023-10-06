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    Новорожденная панда из Московского зоопарка открыла глаза

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    9 комментариев

    Малышка панда из Московского зоопарка наконец-то открыла глаза. Это произошло на 42-й день после рождения. Об этом сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова 6 октября.

    Панда уже реагирует на свет, но видеть сможет только когда ей исполнится два месяца, то есть ближе к концу октября.

    Московский зоопарк

    Малышка немного подросла. За несколько дней она прибавила почти 150 граммов и сейчас весит уже 2 килограмма 134 грамма.

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    Детеныш маленькой панды впервые родился в России в конце августа. Спустя месяц ветеринары определили пол панды и узнали, что это самка. Сейчас малышка и ее мама находятся под постоянным наблюдением специалистов.

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    Комментарии 9

    Гость06 Окт 2023 в 23:21
    Красавица!
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