Новорожденная панда из Московского зоопарка открыла глаза

Малышка панда из Московского зоопарка наконец-то открыла глаза. Это произошло на 42-й день после рождения. Об этом сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова 6 октября.



Панда уже реагирует на свет, но видеть сможет только когда ей исполнится два месяца, то есть ближе к концу октября.