Новорожденная панда из Московского зоопарка открыла глаза

Малышка панда из Московского зоопарка наконец-то открыла глаза. Это произошло на
Панда уже реагирует на свет, но видеть сможет только когда ей исполнится два месяца, то есть ближе к концу октября.
Московский зоопарк
Малышка немного подросла. За несколько дней она прибавила почти 150 граммов и сейчас весит уже 2 килограмма 134 грамма.
Детеныш маленькой панды впервые родился в России в конце августа. Спустя месяц ветеринары определили пол панды и узнали, что это самка. Сейчас малышка и ее мама находятся под постоянным наблюдением специалистов.