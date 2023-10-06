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    Кубинец с пятью коробками табака прилетел учиться в Петербург. Теперь ни сигар, ни денег

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    14 комментариев

    Мировой судья оштрафовал кубинца, который пытался пройти таможню в Пулково с сотней поддельных сигар с маркировкой Cohiba, сообщает 6 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Инцидент произошел 3 сентября, сотрудники таможни в «зеленом» коридоре Пулково обнаружили в рюкзаке мужчины 5 деревянных коробок, в которые поместилось 110 сигар. Как показала экспертиза, марка Cohiba на найденных сигарах использовалась без разрешения правообладателя товарного знака.

    Кубинец признал вину, на суде сообщил, что прилетел в Россию для учебы, с собой решил привезти 5 коробок сигар: две себе, три в подарок друзьям. С правилами провоза табачной продукции мужчина не был знаком.

    Суд признал студента виновным по части первой статьи 14.10 КоАП РФ — «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сигары конфискованы.

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    СигарыКубаТаможняПулковоСудШтраф
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    Комментарии 14

    prosto korsak06 Окт 2023 в 14:41
    Меры по защите права на объекты интеллектуальной собственности принимаются таможенными органами при помещении товаров под таможенные процедуры, при совершении таможенных операций с международными почтовыми отправлениями (в целях пресечения пересылки контрафактных товаров), а также при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров.
    В соответствии с правом ЕАЭС товары для личного пользования выпускаются таможенным органом в свободное обращение без их помещения под таможенную процедуру (за исключением ситуации когда товары, перемещаемые физическим лицом (доставляемые в адрес физического лица), не отнесены к товарам для личного пользования).
    Таким образом, в отношении оригинальных товаров для личного пользования, не помещаемых под таможенную процедуру, меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами не принимаются.
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