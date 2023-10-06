Кубинец с пятью коробками табака прилетел учиться в Петербург. Теперь ни сигар, ни денег

Мировой судья оштрафовал кубинца, который пытался пройти таможню в Пулково с сотней поддельных сигар с маркировкой Cohiba, сообщает 6 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Инцидент произошел 3 сентября, сотрудники таможни в «зеленом» коридоре Пулково обнаружили в рюкзаке мужчины 5 деревянных коробок, в которые поместилось 110 сигар. Как показала экспертиза, марка Cohiba на найденных сигарах использовалась без разрешения правообладателя товарного знака.



Кубинец признал вину, на суде сообщил, что прилетел в Россию для учебы, с собой решил привезти 5 коробок сигар: две себе, три в подарок друзьям. С правилами провоза табачной продукции мужчина не был знаком.

