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    В Этнографическом музее покажут мир «глазами хлеба»

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    Выставка «Путь хлеба» в Российском этнографическом музее обещает раскрыть русскую крестьянскую культуру «с точки зрения хлеба» — показав разнообразие утвари, орудий труда, мебели и многого другого. Все экспонаты связаны с традиционными практиками: выращиванием, переработкой, хранением, приготовлением и потреблением.

    Фото: предоставлено Российским этнографическим музеем
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    Музей напоминает, что хлеб в культурах славянских этносов — символ родства и мира, у русского народа он был связан с достатком, изобилием, материальным благополучием. Несмотря на то, что хлеб — часть ежедневного рациона, он сохраняет сакральный статус (вспомним хоть запрет выбрасывать недоеденный хлеб, существующий во многих семьях даже негласно и сегодня). В музее приводят поговорку «Хлеб — дар Божий» и разъясняют её: дар — это награда за тяжёлый коллективный труд по взращиванию хлеба и постоянной заботы о нём.

    Основой выставки стала книга писателя-этнографа Сергея Максимова «Куль хлеба и его похождения», написанная полтора столетия назад. Она предлагает путешествие по крестьянскому миру и его описание «глазами хлеба». Автор также понимает хлеб «как живую активную сущность».

    Всего на выставке будет порядка двухсот пятидесяти памятников традиционной культуры XIX — XX веков, начиная от орудий для возделывания земли, заканчивая одеждой, мебелью, печной и кухонной утварью.

    Выставка «Путь хлеба» пройдёт в Этнографическом музее с 5 октября (открытие в 16.00) 2023 по 17 марта 2024 года. 0+

    Фото: предоставлено Российским этнографическим музеем

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