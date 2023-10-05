В Этнографическом музее покажут мир «глазами хлеба»

Выставка «Путь хлеба» в Российском этнографическом музее обещает раскрыть русскую крестьянскую культуру «с точки зрения хлеба» — показав разнообразие утвари, орудий труда, мебели и многого другого. Все экспонаты связаны с традиционными практиками: выращиванием, переработкой, хранением, приготовлением и потреблением.

Музей напоминает, что хлеб в культурах славянских этносов — символ родства и мира, у русского народа он был связан с достатком, изобилием, материальным благополучием. Несмотря на то, что хлеб — часть ежедневного рациона, он сохраняет сакральный статус (вспомним хоть запрет выбрасывать недоеденный хлеб, существующий во многих семьях даже негласно и сегодня). В музее приводят поговорку «Хлеб — дар Божий» и разъясняют её: дар — это награда за тяжёлый коллективный труд по взращиванию хлеба и постоянной заботы о нём.

Основой выставки стала книга писателя-этнографа Сергея Максимова «Куль хлеба и его похождения», написанная полтора столетия назад. Она предлагает путешествие по крестьянскому миру и его описание «глазами хлеба». Автор также понимает хлеб «как живую активную сущность».

Всего на выставке будет порядка двухсот пятидесяти памятников традиционной культуры XIX — XX веков, начиная от орудий для возделывания земли, заканчивая одеждой, мебелью, печной и кухонной утварью.



Выставка «Путь хлеба» пройдёт в Этнографическом музее с 5 октября (открытие в 16.00) 2023 по 17 марта 2024 года. 0+

