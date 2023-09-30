Готовим дачу к зиме: чек-лист самых важных дел при закрытии сезона — не забудьте про них

Чтобы чуть меньше горбатиться на даче в следующем году, позаботьтесь о будущем урожае уже этой осенью Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Большинство дачников закрывают сезон именно в сентябре-октябре: еще тепло, есть вода и возможность сделать всё необходимое. Чтобы весной не хвататься за голову, важно не забыть убраться и посадить озимые культуры на огороде, а также правильно обработать теплицу и закрыть дом. Сохраняйте чек-лист самых важных дел.



Что нужно сделать на огороде В первую очередь нужно собрать остатки урожая. Последними с огорода и сада уходят капуста, тыква, калина и рябина. Все здоровые пожнивные остатки нужно вкопать в землю.

— Осенью огород перекапываем крупно — лучше всего лопатой, не разбивая комки земли. Так она хорошо промерзнет и будет меньше вредителей и болезней, — объяснила Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук. Осенью вносятся обязательно удобрения — калий и фосфор. Именно в сентябре-октябре можно даже вкопать свежий навоз, потому что к следующему сезону он успеет перепреть. Нужно перед закрытием сезона вскопать сидераты, если вы сеяли их осенью.

Что нужно посадить осенью Именно осенью высаживается озимый чеснок. Важно помнить, что грядку под него нужно вскопать примерно за неделю до высадки, чтобы земля успела осесть.

В цветнике обязательно нужно подрезать розы — под углом 45 градусов. — Удаляют побеги старше 4 лет, все сухие ветки. Обрежьте половину длины веток, обычно выше 5–6-й почки, — советует агроном.

Осенью обязательно нужно посадить тюльпаны, им нужен холод для того, чтобы заложить красивый цветок. В этом сезоне высаживаются плодово-ягодные культуры. Обязательна санитарная обрезка сада. Весной лучше сажать только вишню, сливу, абрикосы и облепиху.

Что сделать в доме и в теплице На даче нужно слить воду из всех емкостей. Теплицу обязательно обработать от вредителей и болезней. Но важно соблюдать при этом технику безопасности.



Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Из дачного домика увозите все горючие жидкости и пищевые продукты.



— Обязательно разложите отраву от грызунов — в дровяниках, сарайках, компостных кучах и в доме, — перечислила Людмила Шубина. Спрячьте инвентарь, убедитесь, что дом цел — нет трещин. Перед отъездом важно отключить свет и газ.