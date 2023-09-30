    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    756мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.41eur103.16

    Готовим дачу к зиме: чек-лист самых важных дел при закрытии сезона — не забудьте про них

    Сохраните себе полезную картинку, чтобы весной не получить неприятные сюрпризы

    3145
    11 комментариев
    Чтобы чуть меньше горбатиться на даче в следующем году, позаботьтесь о будущем урожае уже этой осенью
    Чтобы чуть меньше горбатиться на даче в следующем году, позаботьтесь о будущем урожае уже этой осеньюФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Большинство дачников закрывают сезон именно в сентябре-октябре: еще тепло, есть вода и возможность сделать всё необходимое. Чтобы весной не хвататься за голову, важно не забыть убраться и посадить озимые культуры на огороде, а также правильно обработать теплицу и закрыть дом. Сохраняйте чек-лист самых важных дел.

    Что нужно сделать на огороде

    В первую очередь нужно собрать остатки урожая. Последними с огорода и сада уходят капуста, тыква, калина и рябина. Все здоровые пожнивные остатки нужно вкопать в землю.

    — Осенью огород перекапываем крупно — лучше всего лопатой, не разбивая комки земли. Так она хорошо промерзнет и будет меньше вредителей и болезней, — объяснила Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук.

    Осенью вносятся обязательно удобрения — калий и фосфор. Именно в сентябре-октябре можно даже вкопать свежий навоз, потому что к следующему сезону он успеет перепреть. Нужно перед закрытием сезона вскопать сидераты, если вы сеяли их осенью.

    Что нужно посадить осенью

    Именно осенью высаживается озимый чеснок. Важно помнить, что грядку под него нужно вскопать примерно за неделю до высадки, чтобы земля успела осесть.

    В цветнике обязательно нужно подрезать розы — под углом 45 градусов.

    — Удаляют побеги старше 4 лет, все сухие ветки. Обрежьте половину длины веток, обычно выше 5–6-й почки, — советует агроном.

    Осенью обязательно нужно посадить тюльпаны, им нужен холод для того, чтобы заложить красивый цветок. В этом сезоне высаживаются плодово-ягодные культуры.

    Обязательна санитарная обрезка сада. Весной лучше сажать только вишню, сливу, абрикосы и облепиху.

    Что сделать в доме и в теплице

    На даче нужно слить воду из всех емкостей. Теплицу обязательно обработать от вредителей и болезней. Но важно соблюдать при этом технику безопасности.

    Юрий Орлов / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Из дачного домика увозите все горючие жидкости и пищевые продукты.

    — Обязательно разложите отраву от грызунов — в дровяниках, сарайках, компостных кучах и в доме, — перечислила Людмила Шубина.

    Спрячьте инвентарь, убедитесь, что дом цел — нет трещин. Перед отъездом важно отключить свет и газ.

    Чтобы чуть меньше горбатиться на даче в следующем году, позаботьтесь о будущем урожае уже этой осенью
    Чтобы чуть меньше горбатиться на даче в следующем году, позаботьтесь о будущем урожае уже этой осеньюФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Юрий Орлов / NGS.RU

    По теме

    ДачаСадОгородОсень
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Гость30 Сен 2023 в 09:35
    В дачном поселке зимой живут бомжи. Им оставляли крупы и консервы.

    Человек поставил металлическую дверь и решетки на окна. Бомжи ему дачу сожгли.
    +0−1
    Станислав Одинцов30 Сен 2023 в 09:16
    Что за слово паразит такое….
    Давайте уже уберем из русского языка эти иностранные слова «изи, чек лист, окей» и тд.

    Можно же заменить на «проще, лист проверки и добро»
    +2−0
    Гость30 Сен 2023 в 09:14
    А тем временем Денису Олеговичу Тарасову 25 сентября исполнилось 36 лет! Сие знаменательное событие произошло в Горелово! Кто и как праздновал этот чудесный день?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close