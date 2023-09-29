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    Армения подала иск в суд ООН против Азербайджана

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    3 комментария

    Армения обратилась в суд ООН с иском против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

    Новость дополняется.

    19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года. Местные жители стали стремительно покидать свои дома. В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев.

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    ООНАрменияАзербайджан
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    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 20:30
    Организация озабоченных нахлебников. Тянущих деньги со всего мира.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 20:29
    А репарации они не хотят заплатить,за то , что пользовались чужой территорией!?
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 20:28
    АХАХА
    2014 - Армения голосует в ООН за российский Крым
    2023 - Армения подает в суд ООН на Азербайджан за то что тот забрал СВОЙ регион
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ А
    +0−0
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