Армения подала иск в суд ООН против Азербайджана

Армения обратилась в суд ООН с иском против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

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19 сентября власти Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операция продлилась сутки. По итогам операции власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили о прекращении существования страны с 1 января 2024 года. Местные жители стали стремительно покидать свои дома. В Петербурге открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев.