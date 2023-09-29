В Таллине оштрафовали мужчину за наклейку "Я русский" на автомобиле, передает 29 сентября РИА Новости со ссылкой на Пыхьяскую префектуру полиции Эстонии.
Напомним, фото черного BMW с наклейкой «Я русский» на заднем стекле на улицах Таллина стали появляться в соцсетях в середине сентября. Эстонские пользователи призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию. Но в итоге на дорогах Таллина и других эстонских городов появились десятки авто с подобными стикерами.
"Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я — русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти», - цитирует агентство заявление эстонской полиции.
В сообщении ведомства также сказано, что, если мужчина снова повесит наклейку, его могут привлечь уже к уголовной ответственности.
Напомним, 25 сентября не менее категоричную позицию обозначила полиция Латвии. «Фонтанка» писала об этом. Как сообщили в полицейском ведомстве республики, наклейка на автомобильном стекле «Я русский» должна быть немедленно снята, а владелец будет давать объяснения о мотиве ее размещения.
Автомобилистов, которые разместят такую надпись, могут оштрафовать за пропаганду и поддержку проведения Россией СВО. Жителей Латвии призвали сообщать о машинах с наклейками полицейским.