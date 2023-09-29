    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, ю-з

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.41eur103.16

    В Таллине оштрафовали мужчину за наклейку "Я русский" на автомобиле

    224
    3 комментария

    В Таллине оштрафовали мужчину за наклейку "Я русский" на автомобиле, передает 29 сентября РИА Новости со ссылкой на Пыхьяскую префектуру полиции Эстонии.

    Напомним, фото черного BMW с наклейкой «Я русский» на заднем стекле на улицах Таллина стали появляться в соцсетях в середине сентября. Эстонские пользователи призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию. Но в итоге на дорогах Таллина и других эстонских городов появились десятки авто с подобными стикерами.

    "Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я — русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти», - цитирует агентство заявление эстонской полиции.

    В сообщении ведомства также сказано, что, если мужчина снова повесит наклейку, его могут привлечь уже к уголовной ответственности.

    Напомним, 25 сентября не менее категоричную позицию обозначила полиция Латвии. «Фонтанка» писала об этом. Как сообщили в полицейском ведомстве республики, наклейка на автомобильном стекле «Я русский» должна быть немедленно снята, а владелец будет давать объяснения о мотиве ее размещения.

    Автомобилистов, которые разместят такую надпись, могут оштрафовать за пропаганду и поддержку проведения Россией СВО. Жителей Латвии призвали сообщать о машинах с наклейками полицейским.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЭстонияЛатвия
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 20:36
    Начали со штрафа, а что будет дальше страшно себе представить. Напрашивается стихотворение Симонова 1942г.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 20:35
    "Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти...", - и возразить-то нечего: наклейки действительно вызывали ненависть. Ненависть тех, кто проводит парады эсэсовцев, к борцам против нацизма.
    +0−0
    Чужих бросаем29 Сен 2023 в 20:34
    а не пускать авто на росс номерах - не разжигание ненависти??????????
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close