В Таллине оштрафовали мужчину за наклейку "Я русский" на автомобиле, передает 29 сентября РИА Новости со ссылкой на Пыхьяскую префектуру полиции Эстонии.

Напомним, фото черного BMW с наклейкой «Я русский» на заднем стекле на улицах Таллина стали появляться в соцсетях в середине сентября. Эстонские пользователи призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию. Но в итоге на дорогах Таллина и других эстонских городов появились десятки авто с подобными стикерами.



"Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я — русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой. Полиция оштрафовала его на сумму 500 евро за разжигание ненависти», - цитирует агентство заявление эстонской полиции.

