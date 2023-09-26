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    Полиция Латвии грозит штрафами за надпись «Я русский»

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    20 комментариев

    Наклейка на автомобильном стекле со словами «Я русский» должна быть немедленно снята, а владелец будет давать объяснения о мотиве её размещения, пригрозила полиция Латвии.

    Как сообщили в полицейском ведомстве республики в соцсетях 25 сентября, автомобилистов, которые разместят такую надпись, могут оштрафовать за пропаганду и поддержку проведения Россией СВО.

    Жителей Латвии в полиции призвали обращаться в полицию при обнаружении надписей на машинах. Таким образом в ведомстве отреагировали на появление в сети фото с автомобилем с надписью «Я русский» на заднем стекле и с латвийскими номерами.

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    Латвия
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    Комментарии 20

    27638631526 Сен 2023 в 00:54
    Ну чо, начали возмущение? Только господа-товарищи, будьте последовательны, тут недавно каждый третий вопрошал «А когда русских заставите звезды клеить?» , ну типа того, все поняли. Смотри ка - услышали и пошли на встречу возмущенцам, не позволили.
    Пы.Сы. На мой взгляд глупая затея вешать на свое авто наклейку «Я русский», «Я не русский» «Я папуас» и так далее. Но бороться с таким вовсе необязательно. Впрочем это другая страна, они у себя сами хозяева.
    +0−0
    Отец Родной26 Сен 2023 в 00:53
    При этом полиция Латвии комментирует, что достаточно оторвать одну букву Р, и можно ехать дальше, на потеху всему миру.
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!26 Сен 2023 в 00:51
    даже в спб говорят zетовцы не отсвечивают давно
    с какого им в латвии быть.

    хе-хе.
    +0−0
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