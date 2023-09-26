Полиция Латвии грозит штрафами за надпись «Я русский»

Наклейка на автомобильном стекле со словами «Я русский» должна быть немедленно снята, а владелец будет давать объяснения о мотиве её размещения, пригрозила полиция Латвии.



Как сообщили в полицейском ведомстве республики в соцсетях 25 сентября, автомобилистов, которые разместят такую надпись, могут оштрафовать за пропаганду и поддержку проведения Россией СВО.

Жителей Латвии в полиции призвали обращаться в полицию при обнаружении надписей на машинах. Таким образом в ведомстве отреагировали на появление в сети фото с автомобилем с надписью «Я русский» на заднем стекле и с латвийскими номерами.