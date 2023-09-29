Владимир Путин разрешил продать «дочку» итальянского банка «Интеза»

Президент Владимир Путин выдал специальное разрешения для проведения сделок с акциями банка «Интеза». Это российская дочерняя компания итальянской группы Intesa Sanpaolo. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном 29 сентября. Судя по документу, разрешение касается 100% акций банка.



«<…> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк «Интеза», — говорится в распоряжении президента.

