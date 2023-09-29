    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    764мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    Владимир Путин разрешил продать «дочку» итальянского банка «Интеза»

    1351
    6 комментариев

    Президент Владимир Путин выдал специальное разрешения для проведения сделок с акциями банка «Интеза». Это российская дочерняя компания итальянской группы Intesa Sanpaolo. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном 29 сентября. Судя по документу, разрешение касается 100% акций банка.

    «<…> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк «Интеза», — говорится в распоряжении президента.

    Документ не содержит сведения о конкретных сделках, однако ранее собеседники «Интерфакса» сообщали, что Intesa может продать свой российский банк его менеджменту во главе с Антонио Фаллико.

    Разрешение на сделки было необходимо, так как банк «Интеза» вместе с некоторыми другими банками вошел в список кредитных организаций, с акциями и долями которых Владимир Путин запретил проводить сделки в октябре 2022 года.

    «Интеза» работает в России с 1992 года и, по данным Банка России, имеет в стране шесть филиалов и 21 дополнительный офис.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БанкиИнтезаБанк Интеза
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость29 Сен 2023 в 11:01
    Кемска волость? Да пожалуйста!

    ЗЫ похоже в Василя там интерес...
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 10:53
    Совесть уже продана!
    +1−0
    28108700929 Сен 2023 в 10:51
    Деньги выводить будут, курс полетит опять.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close