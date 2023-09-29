Владимир Путин разрешил продать «дочку» итальянского банка «Интеза»

Президент Владимир Путин выдал специальное разрешения для проведения сделок с акциями банка «Интеза». Это российская дочерняя компания итальянской группы Intesa Sanpaolo. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном 29 сентября. Судя по документу, разрешение касается 100% акций банка.
«<…> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк «Интеза», — говорится в распоряжении президента.
Документ не содержит сведения о конкретных сделках, однако ранее собеседники «Интерфакса» сообщали, что Intesa может продать свой российский банк его менеджменту во главе с Антонио Фаллико.
Разрешение на сделки было необходимо, так как банк «Интеза» вместе с некоторыми другими банками вошел в список кредитных организаций, с акциями и долями которых Владимир Путин запретил проводить сделки в октябре 2022 года.
«Интеза» работает в России с 1992 года и, по данным Банка России, имеет в стране шесть филиалов и 21 дополнительный офис.